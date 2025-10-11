Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Artvin'de Halk Buluşması Düzenledi

Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Artvin'de parti binasının açılışını yaparak 'Halk Buluşması' programında Türk milletinin sorunlarını çözme taahhüdünde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Artvin'de parti binasının açılışını gerçekleştirdi, "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programında, Anahtar Parti'nin ayak seslerinin Türkiye'nin her yerinde duyulduğunu söyledi.

Parti olarak yeni bir yola çıktıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu yol, bu yolculuk, Türk milletini yeniden ayağa kaldırma, Türk devletini 85 milyonun devleti yapabilme yolculuğudur." dedi.

Ağıralioğlu, sakince geçmişin muhasebesini yaptıklarını ifade ederek, "Geçmişten çıkardığımız derslerle önümüzdeki dönemde Türk milletinin sorunlarını çözmek zorunda olduğumuz bir hizmete hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Ağıralioğlu, esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Politika
