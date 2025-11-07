Haberler

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı Yeni Tabelasını Astı

Güncelleme:
Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, yeni tabelasıyla birlikte siyasi çalışmalarına başladıklarını duyurdu. İl Başkanı Hakan Saruhan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm Denizli halkını davet etti.

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, yeni tabelasının asılmasıyla birlikte kentteki siyasi çalışmalarına resmen start verdi.

Tabela asılırken konuşan Anahtar Parti Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan, partinin kuruluşundan bu yana aynı inanç ve kararlılıkla yol yürüdüklerini vurguladı. Saruhan, "Biz 28 Ekim 2024'te Anahtar Parti kurulduğu günden bu yana durmadan çalışan, birlikte yol yürüyen arkadaşlarız. Denizli'deki ilk binamız yine bu gördüğünüz binaydı" dedi.

Siyasi süreçlerde zaman zaman fikir ayrılıklarının yaşanabileceğini dile getiren Saruhan, buna rağmen kimseyle kırgınlıklarının olmadığını söyleyerek, "Hiçbir arkadaşımızla, hiçbir vatandaşımızla dargın değiliz. İl başkanlığı görevine atanmamın ardından ilk icraatım, başladığımız yerden yine hep birlikte, ayrışmadan, birlik içinde devam etmek oldu" diye konuştu.

Saruhan, konuşmasında partinin kapsayıcı anlayışına da dikkat çekerek, "Bizim terör örgütlerine veya onlara sempati duyanlara kapımız kapalıdır. Ancak bunun dışında siyasi görüşü ne olursa olsun, her vatandaşımıza kapımız açıktır. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz hazır. Tüm Denizli halkını teşkilatımıza bekleriz. Yüce Rabbim başladığımız işi bitirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
