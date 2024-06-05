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Anagold Madencilik, İliç maden ocağındaki toprak kaymasının nedenlerini araştırmak için adımlar atacak

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Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, İliç maden ocağındaki toprak kaymasının nedenlerini araştırmak ve benzer kazaların önlenmesi için gereken adımları atacaklarını belirtti. Kazanın ardından hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Demirci, arama çalışmalarının sürdüğünü ve çevre zararının bertaraf edilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Anagold Madencilik Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, işlettikleri Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının nedenlerini anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken adımları atmakta kararlı olduklarını belirtti.

Demirci, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Kazanın ardından hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Demirci, toprak altındaki 4 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.

Çevre zararının bertaraf edilmesinin, bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Demirci, sahanın belli yerlerinden sürekli numuneler alındığını, sızıntı ve kirliliğin kontrol edildiğini aktardı.

Demirci, "Bugüne kadar çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır. Yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Meclis'in yapacağı çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı da sunumunda, toprak kaymasında 10 milyon metreküp malzemenin hareket ettiğini bildirdi.

Olayın yaşandığı gün saat 08.00'de çatlakların belirlendiğini belirten Aktolgalı, saat 13.00'te kıdemli jeoteknik mühendisinin hareket gözlemlediğini ifade etti. Cem Aktolgalı, saat 14.28'de toprak kaymasının yaşandığını söyledi.

"5,1 milyon metreküp malzeme geçici depolama alanlarına taşınmıştır"

Proses Mühendisi Ayşe Nur Türkarslan, tüm kimyasalların gerekli tedbirler alınarak maden sahasından uzaklaştırıldığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 22 farklı noktadan 680 su numunesi, 11 farklı noktadan 17 heyelan numunesi ve 4 farklı noktadan 4 referans numunesi alındığını aktaran Türkarslan, analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

Türkarslan, "Arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5,1 milyon metreküp malzeme geçici depolama alanlarına taşınmıştır." ifadesini kullandı.

Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Hukuk Direktörü Aktolgalı, jeoteknik mühendisinin sahada oturmalar olduğunu belirterek, çatlakların çimentoyla kapatılmasını önerdiğini söyledi. Jeoteknik mühendisinin tehlikeli bir durum olmadığını aktardığını ifade eden Aktolgalı, "Burada ciddi bir hizmet kusuru olduğunu, yanlış bir karar olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaza öncesinde bir jeoradarın bulunduğunu aktaran Aktolgalı, sahada çatlak ölçerlerin de bulunduğunu bildirdi.

Sürdürülebilirlik Direktörü Ahmet Oğuz Öztürk, olaya ilişkin bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, buna itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Madencilik Demirci Türkiye Maden İliç Politika Ekonomi Güncel Haberler

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