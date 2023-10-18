Anadolu Yayıncıları Derneği, Dünya Medyasını Gazze'deki İsrail Saldırılarını Doğrulamaya Çağırıyor

Anadolu Yayıncıları Derneği, Gazze'de yaşanan soykırımı ve İsrail'in insanlık dışı saldırılarını doğru bir şekilde kamuoyuna aktarması çağrısında bulundu. Dernek, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının insanlık suçu olduğunu belirtti ve dünya medyasının bu vahşeti görmezden geldiğini vurguladı.

Anadolu Yayıncıları Derneği, "Dünya medyasının, Gazze'de yaşanan soykırımı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını, Filistinlilere reva gördüğü vahşeti doğruları yazarak kamuoyuna aktarmasını bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Hamas'la çatışmaları bahane ederek, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenleyen İsrail'in insanlık suçu işlediği ifade edildi.

İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırıda, binden fazla masum insanı öldürerek soykırım yaptığı ve katliama neden olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'li yetkililerin cenazelerin arasında basın toplantısı yapmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına gereken tepkinin verilmediği, dünyanın bu vahşeti de görmezden geldiği vurgulanarak, Müslümanların katledildiği Gazze'de yaşananlara sessiz kalan, katilleri savunur nitelikte haberlere yer veren Batı medyasının bir kez daha iki yüzlülüğünü gösterdiğine işaret edildi.

Çocuklar, kadınlar ve yaşlıların olduğu siviller katledilirken emperyalist Batının siyonist İsrail'e kol kanat gerdiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, bu çifte standardı, iki yüzlülüğü kınıyoruz. Dünya medyasının Gazze'de yaşanan soykırımı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını, Filistinlilere reva gördüğü vahşeti doğruları yazarak kamuoyuna aktarmasını bekliyoruz. Medya, görevini layıkıyla yerine getirmelidir. Bu vahşete sessiz kalınmamalı, insanlık gereken tepkiyi vermelidir. Saldırılara çanak tutan, vahşeti görmezden gelen, dünya kamuoyunda yalan yanlış haberlerle dezenformasyona yol açan tüm basın kuruluşlarını kınıyor, gerçekleri yazmaya davet ediyoruz."