Anadolu Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Öğrenci Hilal Aydın, İsrail'in işgal politikasının soykırıma dönüştüğünü belirterek Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde kulüp temsilcileri adına hazırlanan basın metnini okuyan öğrenci Hilal Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü işgal politikası, gün geçtikçe daha büyük katliamlara yol açmaktadır. Filistinliler açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlanmakta, temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamaz hale gelmektedirler. Bu hukuk ve insanlık dışı uygulamalar maalesef son günlerdeki yoğun saldırılarla soykırıma dönüşmektedir. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içinde yaşadığı Filistin'de huzurun yeniden sağlanabilmesi için İsrail'in vahşice sürdürdüğü katliamlarını sona erdirmesi gerekmektedir. Filistin halkının onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz."???????