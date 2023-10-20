Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Merkezi'nde açıklama yaparak İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Basın açıklamasına Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal ve öğrenci kulüpleri temsilcileri katıldı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hilal Aydın, Öğrenci Kulüpleri adına yaptığı konuşmada İsrail'in işgal politikasını eleştirdi ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Merkezi'nde açıklama yaparak İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Merkezi'nde açıklama yaparak İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Basın açıklamasına Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal ve öğrenci kulüpleri temsilcileri katıldı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hilal Aydın, Öğrenci Kulüpleri adına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail devletinin kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü işgal politikası gün geçtikçe daha büyük katliamlara yol açmaktadır. Evinden ve yurdundan edilen Filistinliler adeta bir açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlanmakta; su, gıda, elektrik, temel sağlık ürünleri gibi en temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamaz hale gelmektedirler. Bu hukuk ve insanlık dışı uygulamalar maalesef son günlerde düzenlene yoğun saldırılarla bir soykırıma dönüşmekte; bebek, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, hasta, sivil fark etmeksizin masum insanlar katledilmekte; hastane, okul, ibadethane fark etmeksizin sivil yerleşim alanları yok edilmektedir. Ne yazık ki uluslararası kamuoyu yaşanan trajediyi göz ardı etmekte hatta İsrail'in insanlık dışı uygulamalarını meşrulaştırma çabası içine girmektedir. Yüzyıllarda farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin'de huzurun yeniden sağlanması için İsrail'in vahşice sürdürdüğü katliamlarını bir an önce sona erdirmesi, Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için gerekli tüm adımların ivedilikle atılması, uluslararası kamuoyunun bu konuda üzerine düşen her türlü desteği sağlaması gerekmektedir. Bu vesileyle Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri olarak işgal altında yaşayan Filistin halkının onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz." - ESKİŞEHİR