Anadolu Otoyolu'nda kaçak sigara kağıdı operasyonu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir tırda 63 bin 850 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 63 bin 850 karton makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine dair çalışmalar kapsamında otoyol bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada kolilere konulmuş 63 bin 850 karton makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü B.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika