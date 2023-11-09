Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, Atatürk'ü Özlemle Anıyor

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde bir kez daha özlem ve saygıyla anıyoruz. Onun mirasını aydınlık yarınlara taşımak için Anadolu basını üzerine düşen vazifenin farkındadır" dedi.

10 Kasım sebebiyle bir anma mesajı paylaşan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, "Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz" dedi.

"Mirasında ilelebet yaşayacak"

Türk milletinin her bir ferdinin Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olduğunu hatırlatan Zor, "Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek bize verdiği vazifenin bilinciyle, Anadolu Basını canla başla çalışmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP