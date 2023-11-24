Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı: Adaletsizliği tesis edecek propagandaya karşı doğru haberciliğin yanındayız

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, adaletsizliği tesis edecek propagandaya karşı doğru haberciliğin yanında olduklarını belirterek, "Anadolu Ajansı olarak pek çok alanda yapılan dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Yapılan propagandayı, 'Bu bir propagandadır.' diyerek yok edemezsiniz. Muhakkak doğrusunu ortaya koymanız lazım. İşte bugün bu zirvede bu konular tartışılacak." dedi.

Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023 (Stratcom Summit '23) hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen zirvenin ana başlığının "hibrit tehditler" olduğunu belirten Karagöz, bu tehditlerin dayanışmaya, güvenliğe ve istikrara yönelik olduğunu ifade etti.

Karagöz, özellikle iletişim alanında bu tehditlerle nasıl mücadele edileceğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bildiğiniz üzere dünyamız her zamankinden daha fazla çatışma, savaş ve bir umutsuzluk sarmalının içerisinde. Medya burada aktif bir rol oynuyor. Medya, umudu pompalamıyor, umutsuzluğu pompalıyor. Medya, uluslararası düzeyde adaletsizliğin propagandasını yapıyor." diye konuştu.

Yaşanan bu kötü tabloda medyanın çok önemli bir rolü olduğunu ifade eden Karagöz, bu rol içerisinde medyanın iyi ve kötü olarak ikiye ayrıldığını, başta Anadolu Ajansı olmak üzere İletişim Başkanlığı ile TRT olarak burada kendilerinin iyi rolü üstlenen medya mensupları olduklarını ifade etti.

"Dezenformasyona karşı teyit mekanizmalarıyla doğrunun yanındayız"

Karagöz, dezenformasyona karşı teyit mekanizmalarıyla doğrunun yanında olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletsizliği tesis edecek propagandaya karşı biz doğru haberciliğin yanındayız. Anadolu Ajansı olarak pek çok alanda yapılan dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Yapılan propagandayı 'Bu bir propagandadır.' diyerek yok edemezsiniz. Muhakkak doğrusunu ortaya koymanız lazım. İşte bugün bu zirvede bu konular tartışılacak. Anadolu Ajansı olarak en son Gazze'de uluslararası hukuka, insan haklarına karşı yapılan bütün bu suçların delillerini topladık. Bu delilleri hem ulusal hem uluslararası düzeyde, uluslararası adaletin tesis edilmesi için ilgili mahkemelere sunacağız."

Gazze'de insanların, çocukların, sivillerin öldürüldüğünü, hastanelerin, camilerin ve kiliselerin de bombalandığını hatırlatan Karagöz, "Uluslararası medyada bu konuda çok büyük bir reaksiyon göremiyoruz. Çünkü hemen üstlerinde kültürel bir hegemonya var, hemen üstlerinde uluslararası medyanın ne yazık ki kilitlenmiş halini görüyoruz." dedi.

Karagöz, Anadolu Ajansı olarak bu duruma direnç gösterdiklerini dile getirerek, "Burada insan hakları ihlalleri var, burada çocuklar öldürülüyor, sizin yapmış olduğunuz propagandanın hiçbir geçerliliği yoktur.' diyoruz. Bizim kitle iletişim araçlarını daha etkin kullanmamız, bizim haberciliği daha güvenilir ve güçlü halde enstrümantalize etmemiz, bugün propaganda yapanları rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Böylesi bir toplantının paydaşı oldukları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Karagöz, sadece Anadolu Ajansının değil, Türk medyasında özellikle Filistin ve Gazze olaylarında İsrail'in saldırganlığını dünyaya duyurmak için çaba harcayan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

AA standını ziyaret etti

Serdar Karagöz, zirvenin gerçekleştirildiği alana kurulan Anadolu Ajansı (AA) standını da ziyaret etti.

AA çalışanlarıyla görüşerek kendilerine kolaylıklar dileyen Karagöz, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.