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Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli hakim görevden uzaklaştırıldı

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Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan Sidar Demiroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldı. HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin incelemeleri sonucunda Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu, görevden uzaklaştırıldı.

ANADOLU Adalet Sarayı'nda görev yapan Sidar Demiroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu hakkındaki iddialar üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilmişti.

HSK tarafından görevlendirilen müfettişler, 17 Kasım'da incelemelerini tamamladı. Anadolu 21. Ağır Ceza Başkanı Sidar Demiroğlu, HSK tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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