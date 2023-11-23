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Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli hakim görevden uzaklaştırıldı

Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan Sidar Demiroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldı. HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin incelemeleri sonucunda Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu, görevden uzaklaştırıldı.