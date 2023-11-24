Amerikan Yerlileri, Şükran Günü kutlamalarına karşı çıktı

Amerikan yerlileri, atalarını anmak ve Şükran Günü kutlamalarına karşı çıkmak amacıyla '54. Ulusal Yas Günü' etkinliğinde bir araya geldi. Programda konuşan yerli halk temsilcileri, Filistin'e de desteklerini aktardı ve yerli halkların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Amerikan yerlileri, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Şükran Günü kutlamalarına karşı çıkmak ve atalarını anmak amacıyla "54. Ulusal Yas Günü" etkinliğinde bir araya geldi.

New England Birleşmiş Amerikan Yerlileri Birliğince organize edilen program, ABD'nin Şükran Günü kutlamalarıyla aynı tarihte düzenleniyor.

Programda konuşan Wampanoag kabilesi üyesi Kisha James, Kuzey Amerika kıtasındaki "yerleşimci kolonizasyonu ve emperyalizmi tarafından katledilen" yerli halkın, Filistin'de hayatını kaybeden insanlarla aynı kaderi paylaştığını söyledi.

James, "Şükran Günü kutlamalarını devam ettiren insanlar, bize yapılan soykırımı tarihten silmekle kalmayıp ayrıca bunu kutluyor. Biz Şükran Günü mitinde söylendiği gibi yavaşça kaybolmadık, hayatta kaldık ve geliştik." dedi.

Filistin'e desteğini de aktaran James, Filistin özgür olana kadar yanında yer alacağını kaydetti.

New England Bileşmiş Amerikan Yerlileri Birliği Eş Başkanı Mahtowin Munro, Şükran Günü'nün yanlış anlatılmış bir kültür olduğunu, Amerikan yerlilerini medeniyetten uzak ve ilkel gösterdiğini ifade etti.

Munro, ABD yerleşimcilerinin "Filistin'de olanlara benzer şekilde, yerli halkın varlığını tarihten sildiğini" öne sürdü.

Filistinlilerin yaşadığı zorluklara dikkati çeken Munro, "Gazze'ye baktığımda, yerlilerin, Kuzey Amerika, Kongo, Haiti, Avustralya, İrlanda, Porto Rico, Filipinler ve Cezayir'de tek suçları yaşamak ve kolonize olmaya karşı çıkmak olan insanların yaşadığı katliamların yansımasını görüyorum." ifadesini kullandı.

Munro, Filistin'e yönelik işgalin ve İsrailli yerleşimcilerin faaliyetlerinin durması, bu ülkenin özgür olması gerektiğini vurguladı.