Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları kınadı. CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, yaptığı açıklamada, Amerikan Müslüman topluluğunun, Joe Biden yönetiminin ateşkes talebinde bulunmayı reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan Müslüman topluluğunun, Joe Biden yönetiminin ateşkes talebinde bulunmayı reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığını anlatacak kelimelerimiz tükeniyor." ifadesini kullandı.

Mitchell, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda her gün kazara sivilleri öldürmüyor, açıkça bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bu noktada Başkan (Joe) Biden'ın ateşkes talebinde bulunmayı reddetmesi absürtlük sınırına varıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını kınayan Mitchell, "Allah aşkına Başkan Biden, bu çılgınlığı bırakın ve ateşkes talep edin." çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Cibaliya Mülteci Kampı saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiğini duyurmuştu.