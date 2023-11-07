Amerikalı emekli albay İsrail'e silah yardımlarını durdurmaya çağırdı

Amerikalı emekli albay ve eski diplomat Mary Annette Wright, ABD'yi İsrail'e sağladığı fon ve silah yardımlarını durdurmaya çağırdı. İstanbul'dan yola çıkan Filistin İçin Özgürlük Konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Konvoyda yer alanlar arasında bulunan Wright, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarını durdurması gerektiğini söyledi.

Amerikalı emekli albay ve eski diplomat Mary Annette Wright, ABD'yi İsrail'e sağladığı fon ve silah yardımlarını durdurmaya çağırdı.

Filistin'e destek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"nda yer alanlar, Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Türkiye'nin farklı illerinden de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların da destek verdiği konvoyda yer alanlar, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığının konuşlu olduğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde toplandı.

Protestocular arasında bulunan 77 yaşındaki Wright, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wright, 20 yıl önce Irak savaşına karşı çıkmak için ABD hükümetinden istifa ettiğini ve o zamandan beri dünyanın birçok yerinden gruplarla çalışarak ABD'nin "dünyanın dört bir yanında insanları öldüren" politikalarına karşı çıktığını söyledi.

Daha fazla ölüm istemediklerini belirten Wright, "Ölümlere neden olan da ABD'nin ortağı İsrail. Dolayısıyla İsrail'le gerçekten güçlü bir şekilde konuşmak ve Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde." ifadesini kullandı.

Wright, "Gazze'de daha fazla masum sivili öldürmeye devam etmek istediği için ateşkesi reddeden" İsrail'in, bu "korkunç" şeyleri yaparken de ABD tarafından "kollandığını" vurguladı.

İHH'nin Türkiye'de bu kadar çok insanı harekete geçirebilmesini takdirle karşıladığını dile getiren Wright, 5 bin araçtan oluşan konvoyun Adana'ya kadar geldiğini anlattı.

"Yapabileceğimiz en kötü şey, sessiz kalmak"

İsveç'ten Gazze'ye 10 Mayıs 2015'te yola çıkan ve 29 Haziran 2015'te uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahale ettiği Gazze'ye 3. Özgürlük Filosu'nda bulunan Norveçli aktivist Herman Reksten, uzun yıllardır özgürlük filosu ve Gazze'ye giden gemilerle çalıştığını söyledi.

Reksten, "Bugün burada Gazze'ye yeniden yelken açma ve ablukaya karşı koyma planlarımızı açıklamak için bulunuyoruz. Elbette şimdi durum oldukça değişti. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede bunu deneyeceğimizi ve başarılı olmak için gereken desteği toplayacağımızı duyurmak için buradayız." diye konuştu.

Eylemde bulunmadan oturmanın hiçbir etkisinin olmayacağının altını çizen Reksten, "Yapabileceğimiz en kötü şey, hareketsiz oturmak ve sessiz kalmaktır." dedi.

Oslo'da binlerce kişinin, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldüğünü aktaran Reksten, diğer Avrupa şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri dolayısıyla "ifade özgürlüğüne getirilen yasaklar"dan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Reksten, ateşkesin hemen şimdi yapılması gerektiğinin altını çizerek "İsrail'in şu anda yaptığının soykırım olduğuna şüphe yok." ifadesini kullandı.