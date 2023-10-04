Amerikalı Afet Yönetimi Uzmanı Türkiye'de Hazırlıklı Olma Konusunda Bilgi Verdi

Illya Azaroff, İstanbul, Adana ve Antakya'da afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda bilgi verdi. Türk toplumunun gelecekteki depremler ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı hazırlıklı olması ve bu risklerin azaltılmasına yardımcı olmayı anlattı.

Amerikalı Afet Yönetimi Uzmanı Illya Azaroff, İstanbul, Adana ve Antakya'da afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda bilgi verdi.

Afet zararlarının azaltılması, uyum sağlama ve dayanıklı tasarım konularında önde gelen uzmanlardan biri olan Illya Azaroff, İstanbul, Adana ve Antakya'da afet yönetimi kurumları, mimarlar, kalkınma ajansları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak afet yönetimi ve hazırlıklı olma konusundaki küresel deneyimlerini paylaştı. Azaroff, konuşmasında, Türkiye'deki Amerikan misyonunun, Türk toplumunun gelecekteki depremler ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı hazırlıklı olması ve bu risklerin azaltılmasına yardımcı olmayı anlattı.

Azaroff, Hatay'ın Antakya ilçesini ziyaret ederek, bölgedeki hasarı bizzat gözlemledi. Burada, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Azaroff, deprem sonrası süreç ve mevcut durumla ilgili bilgi aldı. Ayrıca, İhtiyaç Haritası adlı sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan konteyner şehri gezdi. ve Adana'da, yerel paydaşlara ev sahipliği yapan Çukurova Kalkınma Ajansı'nda bir sunum yaptı. Azaroff İstanbul'da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki yetkililerle görüşerek mimarlar ve mühendislerle kültürel olarak önemli miras alanlarının korunması konusunda istişare taptı. Azaroff, burada iş dünyası üyelerinin afet senaryolarına karşı hazırlanmasına ve kriz yönetim prosedürlerini geliştirmesine yardımcı olacak bir konuşma yaptı. - ADANA