Ameliyattan çıkıp oy kullanmaya gitti

Gece yarısı apandisti patlayan ve acile ameliyata alınan Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Fatih İlkokulu'nun Müdürü Mustafa Kızıltepe kendine geldikten sonra ilk iş olarak vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı sandığa gitti.

Gece yarısı apandisti patlayan ve acile ameliyata alınan Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Fatih İlkokulu'nun Müdürü Mustafa Kızıltepe kendine geldikten sonra ilk iş olarak vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanacağı sandığa gitti. Tekerlekli sandalye ile merdivenlerden taşınan Kızıltepe oyunu, bina sorumlusu olarak görev yapacağı kendi okulunda kullandı.

Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi Fatih İlkokulu Müdürü Mustafa Kızıltepe dün gece saat 23.00 sıralarında rahatsızlandı. Eşi Fatma Kızıltepe tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Kızıltepe'nin apandisitinin patladığı belirlendi. Acil olarak genel cerrahi servisinde ameliyata alınan ve başarılı bir operasyonun ardından servise çıkarılan Mustafa Kızıltepe öğle saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için tekerlekli sandalye ile oyunu kullanmaya gitti.

Mustafa Kızıltepe oyunu müdürü olduğu ve seçimde de bina sorumlusu olarak görev yapacağı Yeşilyurt Fatih İlkokulu'nda kullandı. Son kattaki sandığına çevredekilerin yardımıyla tekerlekli sandalyesi ile taşınan Kızıltepe oyunu kullanarak tedavisinin devam ettiği Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisine geri döndü. Kızıltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Kızıltepe, "13 Mayıs günü gece rahatsızlandım Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine geldik. Burada yapılan muayene sonucunda apandisitimin patladığı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alındım. Şu anda sağlığım yerinde. Vatandaşlık görevimi yerine getirmek için oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA