Amasya'nın yeni valisi Yılmaz Doruk görevine başladı

Amasya'nın yeni valisi Yılmaz Doruk, şehre gelerek görevine başladı.

Artvin'deki yaklaşık 5 yıllık görevinin ardından atandığı Amasya'ya hizmet etmeyi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sunan Vali Doruk, heyecan ile mutluluk duyduğunu söyledi.

Yılmaz Doruk, "Yeşilırmak'la bereketlenen, Harşena Dağı ile süslenen bu eşsiz kente hizmet ederken mesai arkadaşlarımızla her daim uyum ve işbirliği içinde, istişare temelli, şeffaf, adil, iletişime açık, güler yüzlü, şefkatli, anlayışlı ve ortak çözüm üreten bir idare anlayışı içinde olacağız" dedi.

Doruk, "Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bu dönemde kültür ve estetiğin şehri, destanı, aşkı, yiğitliği ve mertliğiyle tarihin yorulmayan kervanı olan Amasya'da ilk günkü aşkla, tevazu ve samimiyetle çalışarak, hizmet bayrağını daha da ilerilere taşıma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Daire amirlerinin de bulunduğu karşılama programına katılan Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Vali Doruk'a başarılar diledi. - AMASYA