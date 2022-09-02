Amasya gündem haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da ziyaretlerde bulundu
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Amasya bölgesinden gelen habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezini ziyaret eden Yanık, buradaki kursiyer kadınlarla bir süre sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Bakan Yanık daha sonra, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
Yanık'a ziyaretlerinde, AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile kurum müdürleri eşlik etti.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Politika