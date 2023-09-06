Amasya Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, kentin kalabalık yerlerinde vatandaşlara broşür dağıtarak, dolandırıcılık olaylarına karşı nasıl tedbir almaları gerektiğini anlattı. Vatandaşlar, yapılan bilgilendirmeden memnun olduklarını ifade etti. Ekiplerin, kent genelinde vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirmeye devam edecekleri belirtildi.