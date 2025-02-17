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Amasya'da Yükselen Kira Bedellerine Çözüm Arayışları

Amasya'da Yükselen Kira Bedellerine Çözüm Arayışları
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AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, şehre TOKİ aracılığıyla 10 bin yeni toplu konut kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Artan kira ve konut fiyatlarının düşmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, "Amasya'da kira ve konut bedellerinde yükseliş var. Onun için bu zaman diliminde olabildiği kadar şehrimize toplu konut kazandıracağız" dedi.

Düzenledikleri basın toplantısında şehre TOKİ tarafından ilk etapta 2 bini yapılmak üzere yaklaşık 10 bin yeni toplu konut kazandırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirten Galip Uzun, "Bu kapsamda hem mevcut konut fiyatlarında hem orta ve dar gelirli ailelerin alabileceği kapsamda hem de kira bedellerinin konut sayısının artmasıyla birlikte düşeceği umuduyla bu çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

En fazla kira uyuşmazlıklarıyla karşılaşılıyor

Konut ve kira bedellerinin artışıyla ilgili uyuşmazlıkların yargıya taşındığına işaret eden İl Başkanı Uzun, "Ben aynı zamanda avukatlık görevimi aktif bir şekilde sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıllarda, bir önceki yıl en fazla karşılaştığımız uyuşmazlıklardan bir tanesi kiracı, kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklardı. Bu sene bu sayıda bir azalma oldu. Konut ve kira bedellerindeki yükselişle birlikte durumdan vazife çıkartan işgüzarlarda oldu. Olağanın üstünde artış yaptılar" şeklinde konuştu.

"Ev sahibinin istediği 40 bin TL, mahkemenin belirlediği 13 bin TL"

Yargının verdiği kararlarla ortalama bir fiyatın çıktığına vurgu yapan Uzun, "Geçtiğimiz gün bir karar çıktı. Ev sahibinin istediği 40 bin TL bandında bir rakam. Mahkemenin belirlediği 13 bin TL. Uygulanacak olan tabi ki 13 bin TL. Çok şükür mahkeme kararlarıyla birlikte adil olan bir durum ortaya çıktı. Kira fiyatları Amasya'da oturmaya başladı. Sürecin takipçisiyiz. Amasya'da şu anda geçtiğimiz seneye göre normalleşme başladı" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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