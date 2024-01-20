Amasya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayan yürüyüş yapıldı

Amasya'da hekim ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, işgal ile insanlık suçunu kınamak üzere sessiz yürüyüş yaptı.

Katılımcıların ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla yaptıkları yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Dr. Elif Sakallı, "Terör devleti İsrail, Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastaneleri bombalamaya devam ediyor. Bütün bu yaşananlara rağmen insan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların haftalardır bu zulme sessiz kaldıklarını, hatta terör devletini desteklediklerini görüyoruz. Bu yapılanları asla unutmayacağımızı burada tekrar vurguluyoruz" dedi.

Gazze halkının 105 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma, katliama karşı direndiğini vurgulayan Sakallı, "Gazze'de masum insanlar can verirken biz, burada rahatımızdan vazgeçmiyorsak kendi vicdanımızı sorguya çekelim. "Ne yapabiliriz?" diye soranlara diyoruz ki: "Halk olarak en güçlü silahımız boykottur." Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz ve vicdan sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın sonunda başta Filistinliler olmak üzere Doğu Türkistan ve Mynmar'da zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi. - AMASYA