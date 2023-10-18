Amasya'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı Amasya'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, vatanlarını savunan Filistinliler için dua edip İsrail'i lanetledi.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Amasya'da protesto edildi

AMASYA - İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı Amasya'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, vatanlarını savunan Filistinliler için dua edip İsrail'i lanetledi.

İsrail tarafından Filistin'e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da vatandaşlar tarafından protesto yürüyüşü düzenledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşün sonunda Yavuz Selim Meydanı'nda açıklama yapıldı.

İsrail'in yaptığı katliamlara tepki gösteren Memur-Sen il temsilcisi Kerem Camcı, "Bebek katili Siyonistler uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmalıdır. Uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan çıkmalıdır" dedi.

Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardım yapılması gerektiğini belirten Camcı, "İsrail ile bütün diplomatik ilişkiler kesilmelidir. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız, birleşik Filistin devleti kurulmalıdır" diye konuştu.