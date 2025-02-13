Amasya'da Asayiş Başarısı Yüzde 97'yi Aştı

Amasya'da asayiş olaylarının aydınlatılmasında yüzde 97'yi aşan bir başarıya ulaşıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, "Asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları en kısa sürede aydınlatmak öncelikli görevimizdir" dedi.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de bulunduğu basın toplantısında ocak ayı asayiş faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Vali Bakan, "FETÖ, PKK, DHKP-C gibi milli birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütleri ile halkımıza zulmetmeye çalışan organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara karşı mücadele güvenlik noktasında en öncelikli konularımızdır. Bu kapsamda terör örgütlerine 10, organize suç örgütlerine ise 2 operasyon gerçekleştirilmiştir. Kadim Amasya'mızın cadde ve sokaklarında, hem vatandaşlarınız, hem de yerli ve yabancı misafirlerimiz gece gündüz fark etmeksizin güven ve huzur içerisinde gezebilmelisiniz. Bunun temini için asayiş olaylarını önlemek ve gerçekleşen olayları en kısa sürede aydınlatmak öncelikli görevimizdir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda kolluk güçlerimiz sorumluluk sahalarında görevlerini sürdürerek, asayiş olaylarının aydınlatılması noktasında yüzde 97'yi aşan bir başarıya ulaşmışlardır" diye konuştu.

İşledikleri çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası alan şahısların Amasya'nın cadde ve sokaklarında ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade etmediklerini vurgulayan Bakan, "Çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 114 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Güvenlik noktasında önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesidir. Bu kapsamda Ocak ayında yaptığımız operasyonlarda toplam 110 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliğini sadece sokakta değil, sanal ortamda da önemsiyoruz. Bu noktada uzman sanal devriye ekiplerimizin çalışmalarıyla geçtiğimiz ay içeriklerinde suç unsuru tespit edilen 232 hesap hakkında inceleme yapılarak, adli işlem başlatılmıştır. Halkımızın trafikteki can ve mal güvenliğinizi temin etmek için gerek şehir içlerinde, gerek kırsal bölgelerde, gerekse şehirlerarası yollarda geçtiğimiz Ocak ayında, 96 bin 44 araç denetlenmiş, 14 bin 272 araca cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca ilimiz genelindeki 284 okul servis aracı da denetlenerek, eksiklikleri bulunan 34 araca gerekli yaptırımlar uygulanmıştır" şeklinde konuştu. - AMASYA