Amasya'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 6 kişi tutuklandı
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Amasya'da yapılan operasyonlarda aranan şahıslardan 45 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlanan 6 kişi tutuklandı.
Amasya'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 45 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince bir hafta boyunca aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan cezaları bulunan 45 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 45 kişiden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika