Amasya'da 39 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı

Amasya'da bir tırın dorsesinde yakalanan 39 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Afganistan uyruklu göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.