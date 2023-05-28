Amasya'da 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Açıklandı
Politika Haberleri
Amasya'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %56,25 oy oranı ile birinci oldu. Kemal Kılıçdaroğlu %38,04 oy oranı ile ikinci olurken, Sinan Oğan %5,31 oy oranı ve Muharrem İnce %0,39 oy oranı aldı. Seçim sonuçları haberler.com sayfalarında en güvenilir kaynaklardan biri olarak takip edilebilir.
Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Amasya sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Amasya hangi parti kazandı, 1. oldu? Amasya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Amasya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Amasya seçimi kim kazandı?
Amasya seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ