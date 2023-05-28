Amasya'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %56,25 oy oranı ile birinci oldu. Kemal Kılıçdaroğlu %38,04 oy oranı ile ikinci olurken, Sinan Oğan %5,31 oy oranı ve Muharrem İnce %0,39 oy oranı aldı. Seçim sonuçları haberler.com sayfalarında en güvenilir kaynaklardan biri olarak takip edilebilir.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Amasya sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Amasya hangi parti kazandı, 1. oldu? Amasya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Amasya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Amasya seçimi kim kazandı?

AMASYA 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları; Recep Tayyip Erdoğan %56,25 Kemal Kılıçdaroğlu %38,04 Sinan Oğan %5,31 Muharrem İnce %0,39 28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

AMASYA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?