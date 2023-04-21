Altun: 'Sözde soykırım', siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde 'sözde soykırım' olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "1915 olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde 'sözde soykırım' olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı'nca New York'ta düzenlenen 'Hakikat Çağrısı: 1915 Olaylarının Tarihi Gerçekleri' paneline bir video mesaj gönderdi. Altun, video mesajda, "İçinden geçmekte olduğumuz hakikat ötesi dönemde, yalan ve dezenformasyon, gerçeğin ve doğrunun yerini almaktadır. Türkiye, bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. 1915 Olaylarında yaşananlar Türk ve Ermeni ilişkilerini karalayıcı bir şekilde tarihsel bağlamından kopartılarak, giderek derinleşen tek yanlı bir anlatıya dönüşmüştür. Söz konusu döneme ilişkin önyargıdan uzak bilimsel yaklaşımlar yerini, dünya parlamentolarının kendi iç siyasetlerine hizmet etmek amacıyla aldıkları tek taraflı, aceleci ve üstünkörü kararlara bırakmıştır. Gerek ASALA adı altında ülkemize yönelik terör faaliyetleri ile gerekse de dezenformasyon yoluyla uluslararası kamuoyu sürekli manipüle edilerek 1915 Olaylarına ilişkin asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Geçen uzun zamanın ardından Ermenistan'ın 1915 Olaylarına yönelik asılsız iddiaları Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturmasına da engel teşkil etmiştir. 1915 Olaylarını tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde 'sözde soykırım' olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazırdır" diyen Altun, "Savaş şartlarında başvurulan zorunlu yer değiştirme politikalarının 1915 dahil, gayri insani sonuçlar doğurduğunu daha önce de açıklayan Türkiye, Ermenilerin acılarını paylaşmakta, Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu farklı vesilelerle ifade etmeye devam ediyoruz. İlişkilerimizi esir alan husumetin aşılması için başta diyalog olmak üzere nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ipuçlarını veren Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Nisan 2014 tarihli taziye mesajı bu yaklaşımın en somut ifadesidir. Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir. Türkiye, bu hususta üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Biz de bu doğrultuda ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için hakikati savunmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Hakikatin hakim olduğu bir iletişim ortamının inşasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.