Altun: İsveç'in üyeliği, terörle mücadelede net bir tavır takınmazsa mümkün değil
Politika Haberleri
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in bu provokasyonlar karşısında gerekli tedbirleri almaması ve terörle mücadelede net bir tavır takınmaması halinde, NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması ne yazık ki; mümkün görünmemektedir" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in bu provokasyonlar karşısında gerekli tedbirleri almaması ve terörle mücadelede net bir tavır takınmaması halinde, NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması ne yazık ki; mümkün görünmemektedir" dedi.
Fahrettin Altun Finlandiya Türkiye İsveç Politika Haberler