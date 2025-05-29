Altun: "İsrail'in soykırım derecesindeki vahşetini lanetliyoruz"

Altun: 'İsrail'in soykırım derecesindeki vahşetini lanetliyoruz'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 yardım görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 yardım görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı. Siyonist İsrail yönetiminin masum yardım gönüllülerine yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınayan Altun, uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren siyonist İsrail yönetimi, halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırıyor" ifadelerini kullandı.

Masum insanları açlığa ve susuzluğa mahkum eden bu saldırıları en güçlü şekilde lanetlediklerini vurgulayan Altun, "İnsanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet dileyen Altun, "Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Türkiye'nin Gazze'de akan kanın durması için uluslararası düzeyde tüm kapasitesiyle çalışmayı sürdüreceğini belirten Altun, "Vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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