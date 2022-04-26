İletişim Başkanı Altun: "Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İletişim Başkanı Altun: "Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

AA - Ali Kemal Akan - Politika
 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: 'Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'daki hesabından "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın karara bağlanmasının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin."

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title