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ALTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

ALTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Ocak ayı olağan meclis toplantısında Alanya'nın sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti. Erdem, ayrıca huzurevi sakinleri ile sahnelenen tiyatro oyununu paylaştıklarını ifade etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem " Alanya'mız için çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda meclis üyelerini ALTSO Yönetim Kurulu faaliyetleri ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Eray Erdem, Alanya'nın geleceği için düzenlenen istişare toplantısı hakkında bilgiler vererek, Alanya'nın genel sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldıklarını dile getirdi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Alanyamız'ın tüm dinamiklerinin katılımıyla Alanya'mızın sorunları ve çözüm önerileri başlıklı istişare toplantımızı odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Turizm, tarım, inşaat, emlak ve diğer sektörlerimizin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirip, Alanya'mızın genel sorunlarını ele aldık. Alanyamız'ın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar için Kurumlar Arası Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere çözüm önerilerimizi yetkililer ile paylaştık. Birlikte hareket ederek Alanya'mızın daha güzel bir geleceğe ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

"Huzurevi sakinlerimizi ağırladık"

ALTSO Tiyatro Kulübünün sahnelediği "Fenomen Olmak ya da Olmamak" isimli oyunda huzurevi sakinlerini ağırladıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Yaş almış büyüklerimiz, geçmişten bugüne aktardıkları tecrübeleriyle her zaman ilham kaynağımız olmaya devam ediyor. Onlarla sanatı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Bu güzel oyunun yazarı ve yönetmeni Okan Özdil, Genel Sanat Yönetmeni Sefa Çorbacı ve tüm tiyatro ekibimizi harika performanslarından dolayı; Huzurevi Müdürümüz Vildan Uysal ile İş İnsanı Sevcan Atılay'a da katkıları için bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

Ayrıca ALTSO Başkanı Eray Erdem turizm istişare toplantısı, iskelenin geleceği için düzenlenen toplantı, KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısı, ALTSO'ya gerçekleştirilen ziyaretler ve eğitim çalışmaları ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirip, meclis üyelerden gelen soruları yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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