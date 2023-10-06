Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan operasyonda 10 tabanca, 4 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 12 kişi gözaltına alındı.

Altıntaş'ta yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 14 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 10 tabanca, 4 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 12 kişi gözaltına alındı.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğince ilçede 13, il merkezinde 1 olmak üzere toplam 14 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 10 tabanca, 4 tüfek, 273 tabanca fişeği, 90 av tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 78 sentetik ecza ve 20.56 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KÜTAHYA