Altıntaş Kaymakamlığı, Mecidiye köyünde halk günü toplantısı düzenledi. Kaymakam Hüseyin Bozoğlan başkanlığında gerçekleşen toplantıda vatandaşların istek ve talepleri dinlendi ve sorunların çözümü için talimatlar verildi.

Altıntaş Kaymakamlığınca ilçeye bağlı Mecidiye köyünde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hüseyin Bozoğlan başkanlığında kurum amirlerinin de katıldığı Mecidiye köyündeki halk günü toplantısında vatandaşların tek tek istek ve talepleri dinleyen Kaymakam Bozoğlan, sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi. - KÜTAHYA