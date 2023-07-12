Altıntaş: İktidar Yasaları Kafasına Göre Çıkarıyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, iktidarın kendi kafasına göre çıkarmak istediği yasaları önce heybeye koyduğunu ve sonra bazılarını torbaya koyarak yasalaştırdığını söyledi. Altıntaş, memur maaşları ve emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifini değerlendirerek, sonucunun hüsran olduğunu belirtti.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "İktidar kendi kafasına göre çıkarmak istediği yasaları önce heybeye koyuyor, sonra bazılarını torbaya koyup yasalaştırıyor." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur maaşları ve emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifini değerlendirdi.

"Torba yasa" olarak da adlandırılan söz konusu teklifin sonucunun hüsran olduğunu savunan Altıntaş, "20 milyon kişi torbadan ne çıkacak diye bekledi; sonuç hüsran. Adaletsizlik çıktı, az çalışanla çok çalışan eşitlendi. İktidarın maaş zam politikası, kamu görevlileri arasındaki maaş farklılığını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozmuştur." dedi. Altıntaş, ekonominin durumunun "harabeye" döndüğünü ileri sürdü.

Söz konusu teklifin "torba yasa" olarak önlerine getirildiğini belirten Altıntaş, "Bu durum Meclisin yasama hakkını kısıtlıyor. İktidar kendi kafasına göre çıkarmak istediği yasaları önce heybeye koyuyor, sonra bazılarını torbaya koyup yasalaştırıyor." ifadelerini kullandı.