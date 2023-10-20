Altınordu'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş sonunda tüm STK'lar adına açıklama yapan Memur-Sen üyesi Şükrü Karadeniz, İsrail'in saldırılarının Filistin halkının yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarınca İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek amacı ile sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yoğun katılım ile düzenlenen yürüyüşte kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı'nda son buldu.

Burada tüm STK'lar adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen üyesi Şükrü Karadeniz, 10 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail saldırıları, barış ve istikrar arayışı içinde olan Filistin halkını hedef alarak yaşam hakkını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle 17 Ekim 2023'de İsrail'in savaş kurallarını, insan haklarını hiçe sayarak Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırı, 500'den fazla kadın, çocuk ve masum sivilin ölümüne sebep olmuş, Filistinli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine erişimini tehlikeye atmıştır. Bu durum uluslararası hukuka açık bir şekilde rest çekmek, soykırımı açıkça meşrulaştırmaktır dedi.

Konuşmanın ardından Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. (DHA)