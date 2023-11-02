Altınokta Körler Derneği Filistin Büyükelçisini Ziyaret Etti

Altınokta Körler Derneği üyeleri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti. Büyükelçi Mustafa, İsrail ile Filistin arasındaki konuların siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin bağımsız bir devlette yaşaması gerektiğini söyledi. Dernek Başkanı Fermani Kurtel ise savaşın sona ermesini dilediklerini ve iki halkın barış ve kardeşlik içinde yaşamasından yana olduklarını belirtti.

Altınokta Körler Derneği üyeleri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa, Dernek Başkanı Fermani Kurtel ve üyelerle büyükelçilikte yaptığı görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki konuların siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin bağımsız bir devlette yaşaması gerektiğini vurgulayan Mustafa, "Eğer düşünüyorlarsa ki böyle savaşlarla bizi kıracaklar, davamızdan geri çevirecekler, yanlış biliyorlar. Güvenli ve barış içinde yaşamak bizim hakkımız. Her zaman mesajımız barış ve sevgiden yanadır." diye konuştu.

Mustafa, İsrail ve destekçilerinin kendilerini mazlum göstermek için yalan söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Maalesef bazı ülkelerin çelişmeli tutumları var ve hukuka ayrı bir şekilde davranıyorlar. Onların karşısında mazlum olan bizleriz. Evleri, okulları ve hastaneleri bombalıyor, bütün bölge halkını sudan ve elektrikten her türlü yardımdan mahrum ediyorlar. Maalesef ki birçok ülke buna göz yumuyor ve bunun durdurulması lazım. Türkiye'yi duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Filistin halkı olarak dik duracağız ve sabredip davamıza devam edeceğiz."

"İki ayrı halk, iki ayrı devlet"

Dernek Başkanı Fermani Kurtel de dernek olarak bir an önce savaşın sona ermesini dilediklerini belirtti.

Hukuk ve adaletin sağlanmasının önemine işaret eden Kurtel, iki halkın iki ayrı devlet olarak barış ve kardeşlik içinde yaşamasından yana olduklarını söyledi.