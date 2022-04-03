Halı ve kilim dokuma atölyesinden mezun Altındağlı kadınlar sertifika aldı

Altındağ Belediyesi halı ve kilim dokuma atölyesinden mezun olan kadınlar sertifikalarını aldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, kursa katılan kadınların sabrın en güzel örneğini gösterdiklerini, halı ve kilim dokumanın sabır işi olduğunu belirtti.

Balcı, aylarca sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyan kadınların emeklerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Kadınların, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerilerini maddi kazanca dönüştürmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Bu atölye sayesinde çok sayıda kadın ekonomik kazanç elde ediyor. Halılar, üzerindeki motife, ilmek sayılarına, verilen emeğe göre fiyatlandırılıyor ve satılıyor. Geleneksel motiflerin işlendiği halılar oldukça değerli. Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geliyor. Altındağlı kadınların iş hacmi ve ekonomik kazançları da büyüyor."