Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris, yeni kurulan Spartalılar Partisini destekleyeceğini açıkladı

Yunan yargısının 25 Haziran'daki genel seçimlere katılmasını engellediği ırkçı Altın Şafak partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris, taraftarlarından seçimlerde, yeni kurulan Spartalılar Partisini desteklemelerini istedi.

Kasidiaris, Twitter'da yaptığı açıklamada, "25 Haziran seçimlerinde tüm gücümle Spartalılar Partisini destekleyeceğim ve oyumu Spartalılar Partisine vereceğim." ifadesini kullandı.

Spartalılar Partisinin Meclis'e gireceğini ve güçlü bir milliyetçi muhalefet oluşturacağını ileri süren Kasidiaris, "Demokraside çıkmaz yoktur. Yunanlar Partisini anayasa aykırı şekilde engellediklerine göre, sembolik olarak Yunanların özgürlük mücadelesinin ilk sıralarında yer alan Spartalılar'ı bilinçli bir şekilde destekleyeceğim." dedi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) dün, Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın, Altın Şafak ve Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 25 Haziran'daki genel seçimlere katılamayacağına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta ise, Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlere giremeyeceğine karar vermişti.

Altın Şafak suç örgütü kabul edilmişti

Kasidiaris'in bir dönem milletvekili olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.

Şubatta Meclis'te yapılan yasal bir düzenleme ile suç örgütüyle ilişkili kişilerle irtibatlı partilere seçim engeli getirilmişti.