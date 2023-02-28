Altılı masanın 12'nci toplantısında gündem 'ittifakın cumhurbaşkanı adayı' olacak

Altılı masada, cumhurbaşkanı adayının netleşmesinin beklendiği ikinci turun son toplantısı, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları, 12'nci toplantı için bir araya gelecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla ertelenen toplantı, 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının netleşmesine kesin gözüyle bakılırken adayın açıklanmasının bir başka toplantıya bırakılacağı belirtiliyor.

Aday kim olacak?

Siyaset kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri altılı masanın adayının kim olacağı. Toplantı öncesi dün dikkati çeken bir görüşme gerçekleşti. Masanın en büyük iki partisinin genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, baş başa 2 saat süren bir toplantı yaptı. Akşener'in, katıldığı bir televizyon programında "Noter değiliz, adayı masa belirleyecek." söyleminin ardından yapılan toplantının, ittifak için büyük önem taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası gerçekleşen CHP Merkez Yönetimi Kurulu toplantısında, kurmaylarına "İyi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik, aramızda sorun yok." dediği öğrenildi.

Altılı masanın perşembe günkü toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Davutoğlu ile görüşecek

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in ardından bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun buluşmasında da altılı masanın adayının konuşulması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu tam yetki aldı

Toplantı öncesi altılı masanın en büyük partisi CHP'de dikkati çeken bir gelişme yaşanmış, hafta sonu önce parti grubunu ardından Parti Meclisini toplayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde CHP'nin tek yetkili ismi olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu karara ilişkin, "Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti." açıklamasını yapmıştı.