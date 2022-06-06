Altılı Masa'nın Seçim Güvenliği Komisyonu, 'Seçim Güvenliği Mutabakatı'nı duyurdu - Haberler

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın kurmaylarından oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu, 'Seçim Güvenliği Mutabakatı'nı açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ile Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez'den oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini kanuni haklarımız çerçevesinde YSK'dan temin ediyor ve üzerinde çeşitli incelemeler yapıyoruz"

Altı siyasi parti adına seçim güvenliği konusunda konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin yöneticileri olarak bizler de bir araya geldik ve bugüne dek altı toplantı düzenledik. Bu toplantılarda, seçim güvenliğinin temini için gerekli unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarını belirledik. Bu iş birliği seçim öncesi hazırlıkları, seçim günü oy kullanma ve sayım işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesinin sağlanması, sandıkların kapanmasıyla Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği geçici sonuçlara itirazların süresinde ve usulüne uygun şekilde yapılması dahil olmak üzere sonuçların kesinleşmesine kadarki bütün seçim sürecini kapsıyor. Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini kanuni haklarımız çerçevesinde YSK'dan temin ediyor ve üzerinde çeşitli incelemeler yapıyoruz. Türkiye geneli ve il/ilçe/mahalle bazında seçmen sayısı değişimini kontrol ediyoruz. Konut satışı üzerinden, bankaya döviz yatırılması/tahvil alma gibi yöntemlerle veya geçici koruma statüsündeyken Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanının tek imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananları düzenli olarak takip ediyoruz. Bu seçmenlerin il/ilçe/mahalle bazındaki dağılımını özel olarak inceliyoruz. Olağandışı seçmen kaydı görünen haneleri yerinde kontrol ediyor, vefat ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar dahil çeşitli konularda analiz raporları çıkartıp karşılaştırıyoruz. Bu hususlarda seçim güvenliğini tehdit edecek düzeyde tespitlerimiz olması halinde, gerekli işlemleri yapacağımızdan ve bunları kamuoyu ile paylaşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Islak imzalar konusuna her siyasi partinin ıslak imzaları kendi bünyesinde toplanacağı ve daha sonra ortak bir sisteme yükleyeceği açıklandı. Seçim günü yaşanacak herhangi bir sıkıntıda sayımı ya da oylamayı durduracaklarını ifade ettiler.

Dört ana başlıkta çalışma yürütülecek

Altılı Masa'nın kurmayları tarafından oluşan 'Seçim Güvenliği Komisyonu' seçim güvenliğine yönelik 'Seçim öncesi, Seçim Takvimi Boyunca, Seçim Günü ve Seçim Sonrası' olmak üzere 4 ana başlıkta çalışma yürütecek. Seçim öncesine yönelik çalışmalarda; seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerini takip edecek kadroların tespiti, il ve ilçe seçim kurullarında temsilci bulundurulması, partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm toplantılarında temsilci bulundurulması, avukat/hukukçuların belirlenmesi ve yurtdışı seçmenlerine yönelik çalışmalar yer alacak. Seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar çerçevesinde; sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme sürecinin takibi, partiler arası program koordinasyonu, yapılan propaganda çalışmaları yer alacak. Seçim gününe dair yapılacak çalışmalarda; sandık başı işlemlerinin takibi, seçmenin oy kullanmasının teşviki ve kolaylaştırılması çalışmalarında bulunulacak. Seçim sonrası gerçekleştirilecek çalışmalarda ise; itirazların takibi, ıslak imzalı sandık sonuç tutanağının alınması ve yetkili birime iletilmesi, oy torbalarının İlçe Seçim Kurullarına intikali, İlçe ve İlçe Seçim Kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi, sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi, YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının ilanına kadar itirazların kademeli olarak yapılması, karara bağlanması, kesinleştirilmesi süreçlerini takip edecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika