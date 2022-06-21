Altıeylül'de bin 500 km tarla yolu açılıyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde bulunan arazi ve tarla yollarında düzenleme/genişletme faaliyetlerine devam ediyor.

Kırsal mahallelerde kilit parke taşı döşeme faaliyetleri ile vatandaşın ayağına çamur değmesin diye çaba gösteren Altıeylül Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü faaliyetler ile vatandaşlar tarafından takdir topluyor. 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların kullandığı tarla yollarında sürdürdüğü çalışmalar ile tarımsal faaliyetler sırasında makinelerin konforlu bir şekilde araziye ulaşımını sağlayabilmesi için titiz bir çalışma yürütürken Altıeylül sınırları içerisinde merkez-kırsal ayrımı yapmadan karış karış Altıeylül'ü dolaşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sahada görev yapan personeline hem moral veriyor hem de yürütülen faaliyetleri yakından inceliyor.

Başkan Avcı çalışmaları yakından inceliyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce 81 kırsal mahallede yürütülen arazi/tarla yollarında düzenleme/genişletme faaliyetleri dahilinde bu yıl toplamda bin 90 Km'lik arazi ve tarla yolları düzenlenip genişletilerek Altıeylül'ün hizmetine sunulurken çalışmalar neticelendiğinde ise toplamda bin 500 Km'lik arazi ve tarla yolunun tamamlanması planlanıyor. Çalışmaları yakından inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül geniş bir coğrafyaya sahip. 81 kırsal mahallemiz var ama bu kırsal mahallelerin kendi içerisindeki mahalleler ile birlikte toplamda 104 mahallemiz var. Bu mahallelerin doğal olarak bir takım ihtiyaçları oluyor. Ne kadar ihtiyaçları varsa bizler Altıeylül Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen sen 260-270 bin m2 kilit parke taş döşemiştik ki bu sene itibariyle 60 bin m2'ye yaklaştık. 400 bin m2'lik ihalemizi yapmıştık, onun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Yoğun bir şekilde kırsal mahallelerimizin ayağını çamurdan kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tabi en önemli çalışmalardan birisi olan tarla yolları ile ilgili her sene ciddi bir mücadelemiz oluyor. Bugün itibariyle de bin 90 Km tarla yolu yapılmış, bitmiş durumda. Tarla yollarını bitirdiğimizde bu sene yaklaşık bin 500 Km'ye yakın tarla yolu açmış olacağız. Kolay değil. Zahmetli ama bizler inanarak, aşkla ve şevkle ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için muhtarlarımızla birlikte mahallelerimize değer katıp sorunları çözmek adına çalışıyoruz; inşallah da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika