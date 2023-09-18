Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, faaliyetleri ve projeleri hakkında sunum gerçekleştirdi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi binası sinema salonunda belediyenin faaliyetlerini ve projeleri hakkında ziyarette bulunan konuklara sunum gerçekleştirdi. Başkan Avcı, mevcut belediye binasından ayrıldıklarını ve Altıeylül ilçesinin sınırları içerisinde bulunan 7 hizmet binasında vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti. Ayrıca tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi binası sinema salonunda belediyenin faaliyetlerini ve projeleri hakkında ziyarette bulunan konuklara sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Altıeylül Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Belediye Müdürlerinin de hazır bulunduğu sunumda; Başkan Avcı; mevcut belediye binasından ayrıldıklarını ve Altıeylül ilçesinin sınırları içerisinde bulunan 7 hizmet binasında vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti. Başkan Avcı, birim birim Altıeylül Belediyesi'nin faaliyetlerini anlattığı sunumda, sosyal belediyecilik anlayışıyla Altıeylül'de bulunan ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar konusunda bilgiler verdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; tamamlanan projeler olan Dallımandıra Mahallesi 1.250 mgwatlık Güneş Enerji Santrali, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, Hasan Can Kültür Merkezi, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi ve Parkı, Sultan Alparslan Kültür Evi, İsmail Akçay Parkı ve Plevne Millet Kıraathanesi, 20 Adet Kırsal ve Merkez Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası yapımı, 8 Kırsal Mahallemize Futbol Sahası Yapımı, Konakpınar Gençlik Merkezi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Altıeylül'de devam eden projeler ile ilgili bilgiler veren Başkan Avcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi, Gaziosmanpaşa Kapalı Yüzme Havuzu, Plevne Mahallesi Kapalı Pazar yeri, Seyyid Ahmet Arvasi parkı ve Millet Kıraathanesi projelerimiz devam ediyor. Altıeylül'e yakışan projelerimizi teker teker planladığımız bir şekilde tamamlayacağız. Altıeylül Belediyesi ve çalışanlarımız Altıeylül'ü daha yaşanabilir Altıeylül yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Altıeylül Belediyesi'ne planladığımız projeler içerisinde önem verdiğimiz ve vatandaşların daha iyi bir hizmet alması için temel çalışması içerisinde olduğumuz Altıeylül Belediyesi Hizmet Binası, Gümüşçeşme Millet Kıraathanesi, Kilit Parke Taş ve Asfalt İhalesi, 8 Mahallemize Futbol Sahası Yapımını hedefliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR