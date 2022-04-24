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Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üçüncü kez bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üçüncü kez bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. İftar yemeği ile başlayan toplantıda ele alınacak konuların seçim güvenliği, ekonomi, dış politika ve sığınmacılar olacağı öğrenildi.

Toplantının sona ermesinin ardından liderlerden ortak bir açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Sp, Politika, Haberler

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