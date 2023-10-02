Alternatif Nobel Ödülü Kazanan Çevre Aktivistlerinin İsveç'e Seyahat İzni Verilmedi

PHNOM Kamboçya'da mahkeme, "Alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "The Right Livelihood Award"ı (Doğru Yaşam Ödülü) kazanan ve haklarındaki ertelenmiş hapis cezası nedeniyle yurt dışına çıkışları yasak olan 3 çevre aktivistinin İsveç'teki ödül törenine katılmasına izin vermedi.

Haklarındaki 14 ay ertelenmiş hapis cezası nedeniyle yurt dışına çıkışları yasak olan çevre aktivistleri Thon Ratha, Phuong Keo Reaksmey ve Long Khunthea, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine katılmak için Phnom Penh Belediye Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, "Mother Nature Cambodia" adlı çevre savunucusu grubun 3 üyesinin seyahatinin "gerekli olmadığına" karar verdi.

Aktivistler, 2017-2020 yıllarında ülkenin doğal kaynaklarını korumaya yönelik faaliyetleri nedeniyle Haziran 2021'de, "ağır suç işlemeye teşvik suçundan" 14 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Aktivistlerin, karar hakkında yaptıkları temyiz başvurusu Aralık 2021'de reddedilmişti.

Haklarında verilen hapis cezası ertelenmiş olsa da aktivistlerin, mahkeme kararı olmadan 3 yıl boyunca ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmıştı.

Alternatif Nobel Ödülü kazananları sahiplerini bulmuştu

Bu yılın Alternatif Nobel Ödüllerini, Kenya'dan çevre aktivisti Phyllis Omido, Kamboçya'dan çevre savunucusu grup Mother Nature Cambodia ve merkezi Avrupa'da bulunan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee kazanmıştı.

İsveç merkezli Right Livelihood Vakfından yapılan açıklamada, ödül kazananların "hayat kurtarmak, doğayı, dünyanın dört bir yanındaki toplulukların onurunu ve geçim kaynaklarını korumak için ayağa kalktıkları", "insanların sağlık, güvenlik, temiz çevre ve demokrasi hakları için mücadele ettikleri" vurgulanmıştı.

Açıklamada, Mother Nature Cambodia'nın, "son derece kısıtlı demokratik bir ortamda Kamboçya'nın doğal çevresini korumaya yönelik korkusuz ve ilgi çekici aktivizmi" gerçekleştirdiği için ödüllendirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ödüllerin 29 Kasım'da Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği duyurulmuştu.