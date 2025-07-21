Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Altan Öymen'in aile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda siyasi katıldı.

Öymen'in ailesi ve Özgür Özel, törenin ardından TBMM'de taziyeleri kabul etti. Öymen'in cenazesi ise TBMM'deki törenin ardından düzenlenecek tören için CHP Genel Merkezinde götürüldü. - ANKARA