ALS soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyelerine operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ALS soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bu doğrultuda, 4 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika