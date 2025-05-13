Almanya ve Yunanistan Liderlerinden Ukrayna Krizi Üzerine Ortak Açıklama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bu hafta Ukrayna ile ateşkes konusunda ilerleme sağlanamaması halinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu, enerji ve finans ağırlıklı yeni bir yaptırım paketinin hazırlandığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda AB üyesi ülkelerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve başladıktan sonra ilk yabancı konuğu Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ağırladı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes çabaları, düzensiz göç ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını ifade etti. Merz, Rusya'nın Ukrayna'da 30 günlük ateşkesi kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, "Putin'in kararını bekliyoruz. Bu hafta içinde bir ilerleme kaydedilememesi halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılmasını sağlamak için Avrupa düzeyinde birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık" dedi. Merz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 17'nci yaptırım paketinin görüşüldüğünü hatırlatarak, "Bunu kabul edeceğiz. Daha fazla yaptırım için çalışacağız" şeklinde konuştu. Merz, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların enerji ve finansman ağırlıklı olacağını, yeni yaptırımlar konusunda Haziran ayı sonunda karar verilmesinin beklendiğini belirtti. Avrupa ülkeleri olarak savaşın durması için çaba gösterdiklerini ifade eden Merz, bunun gerçekleşmemesi halinde Ukrayna'ya askeri desteklerinin süreceğini vurguladı. Merz, "Hiçbirimiz Avrupa'da sınırları değiştirmek için askeri güç kullanılmasını kabul etmeye hazır değiliz. Eğer bunun olmasına izin verirsek diğer Avrupa ülkelerine karşı daha fazla askeri saldırganlık göreceğiz. Hafta sonu 4 ülkenin liderleri olarak Kiev'e gitmemizin sebebi buydu" diye konuştu.

"Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelere katılması uzlaşma isteğini gösteriyor"

Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İstanbul'daki müzakerelere katılma konusundaki kararını desteklediklerini belirterek, "Bu kararı Zelenskiy'in Ukrayna'da bir ateşkes ve akabinde barış görüşmeleri fırsatı yakalamak için her şeye yapmaya hazır olduğu konusundaki ciddiyetini ve uzlaşma isteğini gösteriyor" dedi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik yasa dışı ve düzensiz göç konusunu da Miçotakis ile ele aldıklarını belirtti. Merz, Yunanistan üzerinden Almanya'ya ikinci göçün azaltılması gerektiğini, bu kapsamda iki ülke içişleri bakanları düzeyinde daha fazla görüşmeler yapılacağını söyledi. Merz, bir soru üzerine "Avrupa'daki göç sorununu daha fazla göçü sınırlandırırsak çözebiliriz. 3'üncü ülkelerle iş birliğiyle çözebiliriz" dedi.

"ABD ziyaretimde gümrük tarifelerini azaltmaya çalışacağım"

Merz, ABD-AB gümrük tarifelerine ilişkin uyuşmazlıkları ABD'ye yapacağı ziyarette Başkan Donald Trump ile görüşmesinde gündeme getireceğini söyleyerek, "Amacım gümrük tarifelerini mümkün olduğunca azaltmak, mümkünse sıfıra indirmek" dedi.

Türkiye'ye Eurofighter satışı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de ülkesinin Avrupa sınırlarının korunmasına yönelik çabalarının takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Miçotakis bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda AB üyesi ülkelerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Yunan Başbakan, "Almanya'nın misafiri olarak bu konuda Almanya Başbakanı'na tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Ancak bu tür silahların satılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Ancak şartlar da dikkate alınmalı. AB üyesi ülkelerin özel niteliklerinin göz önünde bulundurulduğu belirli bir çerçeve sağlam bir şekilde oluşturulmalı" ifadelerini kullandı. Miçotakis ayrıca Ukrayna krizine değinerek hem Almanya hem de Yunanistan'ın 30 günlük bir ateşkesi desteklediğini belirtti. Miçotakis, AB'nin her türlü barış çözümünün merkezinde olması gerektiğini söyledi. - BERLİN