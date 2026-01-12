Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Hindistan'a ilk ziyaret

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan ziyaretinde Rusya bağımlılığını azaltmak amacıyla güvenlik alanında iş birliği yapmak istediklerini ifade etti. İki ülke arasında sağlık, yapay zeka ve kritik mineraller konularında önemli anlaşmalar imzalandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ilk kez ziyaret ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın bir iş birliğinde olmak istediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk kez ziyaret ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi. Tarihi ziyaret kapsamında iki ülke arasında kritik mineraller, sağlık sektörü ve yapay zeka inovasyon merkezi konusunda anlaşmalar imzalandı. Merz ve Modi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merz, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ile güvenlik alanında daha yakın bir iş birliğinde olmak istediğini söyledi. Hindistan ve Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerini sonuçlandırması çağrısında bulunan Merz, dünyanın "korumacılıkta bir rönesans" yaşadığını ve bunun Almanya ve Hindistan'a zarar verdiğini sözlerine ekledi. Modi ise, "Hindistan ve Almanya, güvenli, güvenilir ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için birlikte çalışıyor. Bugün tüm bu konularda imzalanan mutabakat zaptı, işbirliğimize yeni bir ivme ve güç kazandıracak" dedi.

Hindistan, askeri teçhizatının büyük bir kısmının geldiği Rusya ile güvenlik politikası konusunda yakın iş birliği içinde ve Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük gaz ve petrol alıcılarından biri. - YENİ DELHİ

