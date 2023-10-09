Almanya ve Fransa, İsrail'in Yanında Durdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya-Fransa Hükümetler Arası Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesinde İsrail'e desteklerini açıkladı. Scholz, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak İsrail'in yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, bölgede ateşin yayılmaması için ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ve Fransa'nın, güçlü şekilde İsrail'in yanında durduğunu söyledi.

Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek "Almanya-Fransa Hükümetler Arası Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı" öncesinde Airbus şirketinin Hamburg'daki tesisini ziyaret etti ve burada incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Scholz, büyük bir endişeyle İsrail'e baktıklarını belirterek, "Hamas'ın İsrail'e yönelik bu saldırısı korkunç ve barbarcadır. Yahudi devleti için bu karanlık saatlerinde biz, Almanya ve Fransa güçlü bir şekilde İsrail'in yanında duruyoruz. Bu konuda Başbakan Netanyahu'ya güvence verdim." ifadesini kullandı.

Scholz, terörün ve nefretin kazanamayacağını, şiddetin zafere ulaşamayacağını vurgulayarak, İsrail'in kendisini ve halkını savunacağını, koruyacağını kaydetti.

"Bölgedeki ortaklarla görüşmeler yapacağız"

Macron ile bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile telefonda görüşeceklerini ve durumu değerlendireceklerini aktaran Scholz, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu durumdan ötürü bölgede ateşin yayılmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. "Bundan dolayı kimse bu durumda terörü daha fazla körüklememeli" diyen Scholz, bu konuda bölgedeki ortaklarla görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

Scholz ayrıca, Almanya-Fransa Hükümetler Arası Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısıyla Almanya-Fransa dostluğunda yeni bir başlık açmak istediklerini vurguladı.

Yarın öğlene kadar iki ülke bakanlarıyla çeşitli formatlarda görüşmeler yapılacağını aktaran Scholz, "Ülkelerimiz ve tüm Avrupa için, temel öneme sahip konuları ele almak için Almanya-Fransa dostluğunun özel güven ilişkisini kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, toplumsal uyumun nasıl şekillendirileceği ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin hayatı nasıl etkilediğine ilişkin iki temel meselenin ağırlıklı olarak görüşüleceği bilgisini paylaşan Scholz, "Birlik içinde, güçlü ve egemen bir Avrupa istiyoruz. Aynı zamanda teknolojik olarak dünyanın zirvesinde oynayan bir Avrupa." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dünya genelinde yaşanan krizlere işaret ederek, iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, İsrail'deki gelişmelere değinerek, terörle mücadelenin ortak bir görev olduğunu kaydetti.