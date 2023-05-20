Almanya, Vatandaşlık Kurallarını Modernize Ediyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık kurallarının modernizasyonu amacıyla hazırlanan yasa taslağını açıkladı. Taslağa göre birden fazla vatandaşlığa izin verileceği ve vatandaşlık başvurularının kolaylaştırılacağı bildirildi.

BERLİN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin vatandaşlık kurallarının modernizasyonu amacıyla hazırlanan yasa taslağını açıkladı. Taslağa göre birden fazla vatandaşlığa izin verileceği ve vatandaşlık başvurularının kolaylaştırılacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından Cuma günü yapılan açıklamada yasa taslağı uyarınca, vatandaşlığa kabul için gerekli oturum süresi, 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. İyi dil becerileri, gönüllü çalışma ya da işte iyi performans sergileme gibi "özel entegrasyon başarılarına" sahip olunması durumunda bu süre 3 yıla düşürülecek.

"İnsanların, ülkemizi demokratik olarak şekillendirmede bize yardımcı olabilmeleri için toplumumuzun parçası haline gelmesini istiyoruz" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Vatandaşlığın kazanılması, Almanya'ya en güçlü bağlılığı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

2021 yılı sonu itibarıyla Almanya'da Alman vatandaşlığına sahip yaklaşık 72,4 milyon kişi ve yabancı vatandaşlıklara sahip yaklaşık 10,7 milyon kişi yaşıyordu. Bakanlığın verilerine göre yabancı vatandaşlık sahiplerinin yaklaşık 5,7 milyonu en az 10 yıldır Almanya'da bulunuyor.

Bakanlık, Almanya'da en az 10 yıldır yaşayan yabancı nüfusa verilen vatandaşlıkların payının kalıcı şekilde düşük olduğunu söyledi. 2021'de bu oran sadece yüzde 2,45 idi. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yapılan bir karşılaştırmaya göre Almanya'daki vatandaşlık oranı özellikle düşük seyrediyor.

Adalet Bakanı Marco Buschmann Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Yaşamını kendi elleriyle çalışarak kazananlar için vatandaşlık sürecini kolaylaştırıyoruz" dedi. Bakan, "Refah devleti üzerinden geçinen insanlara yönelik kurallarsa sıkılaştırılacak. İş bulup çalışmayı teşvik ediyoruz ve refah devletine değil, iş piyasasına göçü istediğimizi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Reform, ırkçı, insanlık dışı ya da Yahudi karşıtı eylemler gibi çeşitli suçlara karışanların vatandaşlık başvurularını engellemeyi amaçlıyor. İçişleri Bakanı Faeser, "Bu konuda hiç tolerans göstermeyeceğiz" dedi.