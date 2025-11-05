Haberler

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Almanya'da kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi, hibrit saldırılara karşı alınacak önlemleri içeren eylem planını kabul etti. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki konsey, ülkenin kritik altyapılarını koruma ve hammadde tedarikini çeşitlendirme konularında stratejiler geliştirecek.

Almanya'da ağustos ayında resmi olarak kurulan ve bugün ilk toplantısını gerçekleştiren Ulusal Güvenlik Konseyi'nde başta Rusya kaynaklı olmak üzere Almanya'ya yönelik hibrit saldırılara karşı alınacak önlemleri içeren eylem planı kabul edildi.

Almanya'da ülkenin siyasi, ekonomik ve savunma alanlarında kritik kararların alınacağı Ulusal Güvenlik Konseyi resmen görevine başladı. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Friedrich Merz liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda hibrit saldırılarla mücadele eylem planı kabul edildi. Bakanlıklar arasında eşgüdümü sağlayacak eylem planı, casuslukla mücadele ve kritik altyapıların korunmasına dönük tedbirleri içeriyor. Söz konusu eylem planı, Rusya kaynaklı başta olmak üzere Almanya'ya yönelik artan hibrit saldırılara karşılık verilmesini ve önlemler alınmasını içeriyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ayrıca kritik hammaddelere olan stratejik bağımlılık başlığında da değerlendirmeler yapıldı. Bu bağlamda döngüsel ekonomi, depolama ve yerli madenciliğin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı. Toplantıda hükümetin yıl sonuna kadar hammadde tedarikinin çeşitlendirilmesi ve rezervlerin artırılması için eylem planı hazırlaması kararlaştırıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde kurul üyeleri güncel güvenlik politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi kimlerden oluşuyor

Almancası Nationale Sicherheitsrat (NSR) olan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Friedrich Merz başkanlığında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Dışişleri, İçişleri, Savunma, Adalet, Ekonomi ve Enerji, Kalkınma, Dijitalleşme Bakanlığı gibi iç ve dış politikada siyasi, ekonomik ve stratejik konularda karar verme mekanizmalarında karar verici bakanlardan oluşuyor. Ancak çevresel felaketler, sağlık riskleri, ulusal veya uluslararası hayvan hastalıkları gibi durumlarda bakanlar kurulunun diğer üyeleri de Ulusal Güvenlik Konseyi'ne çağrılabilecek. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde federal veya eyalet düzeyinde yetkililer, AB ve NATO'da görevli Alman bürokrat ve diplomatlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilciler gerekli görülmesi halinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantılarına davet edilebilecek.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin görevi

Almanya'nın güvenlik politikalarında kökten değişim öngören Ulusal Güvenlik Konseyi, iç ve dış tehditleri değerlendirerek alınabilecek tedbirleri karara bağlayacak. Konsey stratejik güvenlik politikalarında koordinasyonu sağlayan daimi merkez haline gelecek. Başbakanın çağrısı üzerine düzenli olarak toplanacak Konsey toplantıları gizli olacak ancak gerekli görülürse alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Küresel sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin yeni bir Ulusal Güvenlik Stratejisi geliştirecek olan Konsey, kriz durumlarında acil toplantılarla bir araya gelebilecek. Ortaya çıkan ulusal ve uluslararası sorunlar karşısında olağanüstü hal ilan etme yetkisi de Ulusal Güvenlik Konseyi'nde olacak. Ulusal Güvenlik Konseyi, silah ihracatlarına ilişkin kararlarda da tek yetkili olacak. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
